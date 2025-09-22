Pisa, Gilardino a Sky: "Orgoglioso dei miei! Non è da tutti giocare così a Napoli"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Napoli: "Sono orgoglioso dei ragazzi per l'atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c'è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c'è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente".