Porzio: “ADL ha sbagliato tutto, ora prenda un direttore generale e un grande allenatore”

L'ex pallanuotista Franco Porzio ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Nella normalità delle cose si fa tesoro degli errori e si corregge il tiro. Parliamo però di De Laurentiis, che ha dimostrato un po’ di presunzione, è stato un disastro totale.

Ci vorrebbe un direttore generale, un tecnico con carisma che sappia anche farsi rispettare nello spogliatoio, ripristinare quei valori smarriti. La fonte del problema è la responsabilità totale del presidente: dopo lo scudetto si è perso l’allenatore, si ha un atteggiamento arrogante nei confronti di tutti, anche dei giocatori. Certo poi in campo vanno i calciatori, da ex atleta quando parti in un certo modo è difficile rimettere in sesto le cose, certo al peggio non c’è mai fine, i giocatori camminano in campo, qualcuno forse pensa di essere già altrove, ora bisogna prendere il toro per le corna, il presidente faccia il presidente, prenda un direttore generale e un grande allenatore, oltre a Manna, perché ha dimostrato carenze di fondo. Nelle situazioni negative poi secondo me è anche isolato, forse s’è fatto terra bruciata attorno.

Allenatore? Parto da un altro presupposto: non scelgo l’allenatore, dipende dal progetto. Raccontami qual è la storia, il percorso da fare e ti dico che tecnico andrebbe preso. La situazione è complicata, De Laurentiis si trova a un bivio: bisogna rifondare, non avendo le coppe bisogna puntare allo scudetto, per arrivare poi in Champions. Sarebbe necessario investire tanti soldi, poi si parla di stadio, centro sportivo, ma mi sembra tutto molto incerto”.