Pres. Crotone: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto per dedicarlo a Maradona"

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è la mia squadra del cuore fin da ragazzo, perchè studiavo in città e Maradona era il mio idolo. Non ci sono giocatori così, da solo vinceva le partite. Ho visto cosa sta accadendo in città. L'amore che i partenopei hanno per l'argentino è un qualcosa di bellissimo, meraviglioso. Solo in una città passionale come quella di Napoli poteva accadere una simile testimonianza di affetto".

Su Crotone-Napoli: "Il Crotone giocherà anche bene ma il problema è che arriverà una grandissima squadra con un allenatore, tra l’altro anche lui calabrese, che sta facendo molto bene. E’ una partita difficilissima, il Crotone ha messo in difficoltà la Juve e può fare lo stesso con il Napoli anche se azzurri sono nettamente a noi. Gattuso è un motivatore e l’idea di calcio che ha va bene. Il Crotone ha qualche problema nella fase difensiva, dovrebbe giocare un po’ più coperto. Stroppa fa giocare bene la squadra, è stata una buona scelta, spero che qualche giovane esca fuori e che ci sia un nuovo miracolo come la nostra salvezza. Al primo campionato di A facemmo un exploit, dopo i 9 punti dell’andata ne facemmo 27 al ritorno e ci salvammo".

Sullo scudetto: "Spero che il Napoli riesca a vincere lo scudetto per dedicarlo a Maradona".