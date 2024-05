Ct Ungheria: "Il Napoli peschi in Italia, ci sono allenatori bravi anche in B e C"

Marco Rossi, commissario tecnico della nazionale ungherese di calcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Marco Rossi, commissario tecnico della nazionale ungherese di calcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà un Europeo molto competitivo, molto equilibrato soprattutto in alcuni gironi dove il livello è alto. Il livello dell’Italia è di alto livello, ma anche il nostro è vicino perché abbiamo Germania, Scozia e Svizzera.

Napoli? La metodologia di lavoro di oggi si prende cura di dettagli che venivano sottovalutati in passato. Oggi si arriva bene a fine campionato, oggi è importante l’aspetto mentale. Il Napoli può vincerle tutte da qui fino a fine stagione, i calciatori l’anno scorso hanno dimostrato di avere un grande talento. Quest’anno il Napoli ha fatto bene in alcune partite, con la Roma è mancato solo il risultato pieno. Nel calcio possiamo lavorare su tantissime cose, ma non possiamo incidere sugli episodi.

Tedesco del Belgio? Non lo conosco personalmente, ma dalla carriera che sta facendo direi che è proprio preparato. Ha allenato il Lipsia, oggi allena la nazionale belga che potrebbe essere un’outsider per i prossimi Europei. Sarebbe pronto per allenare in A, ma in Italia ci sono tanti allenatori bravi anche nelle serie inferiori. Se si ha occhi, lungimiranza e pazienza non è il caso di cercarli lontano gli allenatori”.