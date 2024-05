Pistocchi elenca tutti i numeri di Calzona: “Nettamente meglio di Garcia e Mazzarri, sfortunato sui risultati”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto tramite il suo account X e ha elencato tutti i numeri di Francesco Calzona in azzurro: "Il Napoli di Calzona ha ottimi numeri in fase offensiva, in ogni suo parametro, paragonabili e anche migliori alla gestione Garcia. Sotto la gestione Calzona il Napoli è primo nella particolare classifica che considera questi tre parametri: occasioni create, tiri e tiri in porta. La squadra ha migliorato sensibilmente l’efficacia dei dribbling (da diciassettesimi a quinti) sintomo di organizzazione e non dribbling fini a se stessi.

È molto migliorata anche l’efficacia sui calci piazzati a favore, passata da un 17° e un 19° ad un 5° posto. Gli indici che sono rimasti in linea con i predecessori sono quelli che coinvolgono l’efficacia del portiere (IVP), dei contrasti e della concretezza difensiva (ogni 95" che l’avversario è in possesso palla nella metà campo azzurra crea una potenziale occasione da gol). Rispetto a Garcia e a Mazzarri sono migliorati il tempo di recupero palla e la reazione alla palla persa.

Nelle ultime 5 gare (dopo la sosta delle Nazionali) il Napoli ha creato molto e subito poco, ma è stato penalizzato oltremodo dai risultati: il 62,5% delle occasioni create dagli avversari si è tramutata in gol, quando la media del campionato è del 29%. Alla luce delle prestazioni, e dei valori statistici, la posizione di Calzona a fine stagione andrebbe valutata con attenzione: dei tre visti in questa stagione, il suo Napoli sembra nettamente quello più vicino alla squadra campione d’Italia 2022/23".