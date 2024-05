Cucci: "No a Pioli, non va bene con la piazza! Ce n'è uno perfetto per il Napoli"

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha bisogno di un po’ di fortuna, ma deve andarsela a cercare con la voglia vista contro la Roma. Nuovo allenatore del Napoli? Conte sarebbe una garanzia, è uno che arriva ed ha la carica giusta per fare risultato. Però deve trovare le situazioni ambientali ideali per far bene.

Pioli? Dico no conoscendo la piazza napoletana. A Napoli siete capaci di amareggiarvi anche quando va tutto bene. E’ utile fare un ragionamento su Gasperini, c’è molto da ricostruire e credo sia l’uomo giusto. Questa bellissima Atalanta che non vince mai, magari Percassi penserà a non vendere e a trattenere l’allenatore.

Io prenderei Gasperini, è uno che sul campo ne sa più di tutti gli altri messi insieme. Ho lavorato con lui in televisione e da lui c’era sempre qualcosa da imparare. Non è un mago, ma è un insegnante pratico di calcio. De Laurentiis ha manovrato uomini di ogni genere nel mondo del calcio e non credo abbia paura di fare una scelta. Un paio le ha sbagliate, ma ci può stare. Mi riferisco ad Ancelotti, ma aveva comunque preso il migliore che c’era in giro”.