Psg, Kvara: "Col Liverpool meritavamo di più, ma nulla è chiuso". Poi saluta Napoli

vedi letture

Nel post-partita di Psg-Liverpool, l’attaccante dei parigini ed ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Notte stregata, ti è stato annullato anche un gol. Cosa ti lascia questa serata? “Sì, penso che meritassimo di più oggi, perché abbiamo creato tante opportunità e abbiamo avuto tante possibilità di segnare. Ma Alison è stato bravo. Ma nulla è chiuso, c’è una seconda partita, dovremmo prepararci molto bene, concentrandosi sulla prossima gara. Ancora nulla è chiuso”.

Hai giocato anche a destra, come ti trovi in quella posizione? “La cosa più importante è giocare, non importa la posizione, devi essere pronto per qualsiasi posizione. Penso che sia stata una bella partita della squadra, perché giocare così contro il Liverpool, creando così tante opportunità, non è semplice. Abbiamo dimostrato che siamo una buona squadra e oggi abbiamo giocato un ottimo calcio”.

Avevi giocato già contro il Liverpool col Napoli. “Ricordavo che quando ero a Napoli avevamo giocato proprio contro il Liverpool: una abbiamo vinto e l’altra perso. Ma questo è il calcio, penso che la prossima partita sarà molto importante. Dobbiamo prepararci molto bene”.

Un saluto ai tifosi del Napoli che ti stanno seguendo? “Sì, ciao Napoli”.