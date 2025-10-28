Rigore Lecce? Conte punge Marotta: “Non ci lamentiamo, ma non siamo scemi. I presidenti…”

Rigore Lecce? Conte punge Marotta: “Non ci lamentiamo, ma non siamo scemi. I presidenti…”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte, rispondendo ad una domanda sul rigore assegnato al Lecce, è tornato sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni del presidente dell'Inter Marotta per il rigore assegnato agli azzurri per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.

Il rigore c'era? "Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è succeso. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e ci auguriamo che certe lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale. Dipende da chi arrivano... Se arrivano da XY si fa finta di niente, poi se si presentano i presidenti si pensa di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo e stiamo zitti ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Deve essere charo! Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".