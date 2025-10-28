Rigore Lecce? Conte punge Marotta: “Non ci lamentiamo, ma non siamo scemi. I presidenti…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte, rispondendo ad una domanda sul rigore assegnato al Lecce, è tornato sulle polemiche innescate dalle dichiarazioni del presidente dell'Inter Marotta per il rigore assegnato agli azzurri per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.

Il rigore c'era? "Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è succeso. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e ci auguriamo che certe lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale. Dipende da chi arrivano... Se arrivano da XY si fa finta di niente, poi se si presentano i presidenti si pensa di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo e stiamo zitti ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Deve essere charo! Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".