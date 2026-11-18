L'ex Rinaudo: “L'assenza di Conte si sta vedendo! Il Napoli fa fatica, serve tempo”

Leandro Rinaudo analizza le difficoltà del Napoli, l'assenza di Conte e il momento della Juventus.

Leandro Rinaudo, ex calciatore del Napoli e direttore sportivo reduce dall'esperienza al Mantova, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul momento del calcio italiano e sulle difficoltà delle principali squadre di Serie A. Il dirigente, attualmente in attesa di una nuova opportunità professionale, ha analizzato anche la situazione del Napoli di Massimiliano Allegri, sottolineando quanto possa pesare l'assenza di Antonio Conte dopo i risultati ottenuti nelle precedenti stagioni. Alla domanda sulle difficoltà della sua ex squadra, Rinaudo ha risposto: “Sta vivendo un momento negativo, l'assenza di Conte si sta vedendo. Napoli negli ultimi anni ha raggiunto obiettivi importanti come proprietà e come squadra. Quest'anno sta facendo fatica, serve tempo”. Il dirigente ha inoltre commentato il primato della Lazio, giudicato meritato, e il percorso della Nazionale italiana, evidenziando i segnali incoraggianti arrivati dal ricambio generazionale e dal lavoro di Silvio Baldini con l'Under 21.

Rinaudo: “Spalletti sta conoscendo meglio la Juventus, Carnevali è l'uomo giusto per rilanciarla”

Nel corso dell'intervista, Rinaudo ha affrontato anche le difficoltà della Juventus di Luciano Spalletti, ancora alla ricerca della necessaria continuità di risultati. Secondo l'ex dirigente del Mantova, il club bianconero deve trovare il giusto equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica, potendo però contare sulle capacità della proprietà e della dirigenza: “Credo che sia ancora alla ricerca dell'asset giusto. Ha avuto dei problemi in passato e oggi è alla ricerca anche dell'equilibrio economico, ma è la Juve e deve vincere. Una serie di situazioni che deve essere messa a posto, sicuramente Spalletti ha conosciuto meglio i suoi calciatori ma non è facile: quando equilibrio economico e mercato devono coincidere è più complicato, ma la proprietà della Juventus è talmente forte che non ha bisogno di consigli. E poi c'è Giovanni Carnevali che è l'uomo giusto per tracciare la strada e raggiungere risultati importanti”. Rinaudo ha infine espresso fiducia nel futuro della Nazionale, nonostante l'eliminazione dalla Nations League: “Se guardiamo la proposta di calcio, l'impiego di alcuni calciatori giovani, le convocazioni di calciatori di altri campionati, si stanno gettando le basi per tornare ad essere l'Italia che eravamo abituati a vedere”.