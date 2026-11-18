Futuro De Bruyne, Carotenuto: “Fa fatica a sentirsi a casa, separarsi potrebbe fare bene a tutti”

Angelo Carotenuto analizza il caso De Bruyne, gli infortuni del Napoli e il progetto Qualiano.

Angelo Carotenuto, giornalista, è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 per analizzare il momento del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle difficoltà della squadra, sulla gestione degli infortuni e soprattutto sul futuro di Kevin De Bruyne.

Quale può essere la soluzione per Allegri per cambiare marcia?

“Intanto deve trovare un po' di continuità, perché qualche bagliore da parte del Napoli si è visto, anche in partite contro avversari forti e in contesti molto competitivi. Penso alla partita di San Siro contro l'Inter e soprattutto a quella del Maradona contro la Roma. C'è bisogno di continuità e certamente una rosa un po' più folta aiuterà Allegri. La questione, però, è capire che cosa accadrà se gli infortuni dovessero ripresentarsi. Non sarebbe la prima volta che il Napoli recupera alcuni giocatori per poi ricominciare a perderli progressivamente, petalo dopo petalo. Forse questa è una riflessione che all'interno del club andrebbe fatta, anzi, sarebbe già dovuta essere fatta. Non so nemmeno più quale tempo verbale utilizzare, perché questa situazione si protrae ormai da due anni. Un'emergenza è tale se si verifica una volta ogni tanto, ma non può diventare cronica, non può ripetersi continuamente. Questo significa che si sta sbagliando qualcosa, indipendentemente da chi sia l'allenatore”.

Quali sono le principali esigenze del Napoli sul mercato di gennaio per non perdere il treno del quarto posto?

“Chiarezza, innanzitutto. E il principale nodo sul quale fare chiarezza è ovviamente quello di De Bruyne. È inutile nasconderselo. È il grande elefante nella stanza del Napoli. Bisogna capire se andare avanti con lui oppure chiarire tutte le incertezze che circondano questo giocatore, che sembra un altro quando gioca in nazionale. O meglio, è un altro quando gioca nel Napoli. Il vero De Bruyne è quello che vediamo ancora in nazionale, alla stessa età che ha quando indossa la maglia del Napoli. Quindi la questione non è anagrafica. Secondo me è una questione di partecipazione, anche emotiva, all'esperienza che sta vivendo. Nel Napoli De Bruyne fa grande fatica a sentirsi a casa, a sentirsi a proprio agio. Non è una situazione nata adesso: anche l'anno scorso era così. Una questione poi esplosa anche attraverso le sue dichiarazioni nei confronti di Conte. Credo che ormai abbia preso coscienza del fatto che questa avventura non sia quella che aveva immaginato. Di conseguenza si intristisce e gioca al di sotto delle proprie possibilità. Questo è il grande nodo da sciogliere, sia all'interno della squadra sia sul mercato. Pare che ci sia un interesse del PSV per lui e, da quello che sento e vedo, sembra che il Napoli stia opponendo delle resistenze. Se la società sta facendo resistenza, evidentemente ha compiuto delle valutazioni e ritiene di poter recuperare il giocatore nella pienezza della sua De Bruyne-ità. Se invece non fosse così, accelerare una separazione potrebbe fare bene a tutti”.

Quanto è importante per il futuro del Napoli la firma di De Laurentiis per il nuovo centro sportivo a Qualiano?

“Al Napoli è sempre mancata una casa tutta sua, sia come sede sia come struttura per gli allenamenti. Per molto tempo le giovanili hanno fatto una sorta di tour della Campania alla ricerca di campi che fossero all'altezza delle ambizioni e delle prospettive del club, per realizzare quella che una volta De Laurentiis chiamò la 'scugnizzeria', una sorta di Masia napoletana. Questa novità arriva in un momento in cui i calciatori provenienti dal Meridione d'Italia sono tanti. Quando ero ragazzino, invece, ce n'erano pochissimi. Pensate che allora si diceva che mancassero giocatori del Sud perché non c'erano strutture adeguate e si giocava troppo per strada. Adesso, invece, si sostiene che il problema sia proprio il fatto che i ragazzi non giochino più per strada. Bisognerebbe mettersi d'accordo: era un problema negli anni Settanta oppure lo è oggi il rapporto dei ragazzi con il calcio di strada? In ogni caso, il fatto che il Napoli possa finalmente avere un luogo nel quale far crescere i propri calciatori, costruendo un settore giovanile capace di portare quattro, cinque o sei elementi in prima squadra, è soltanto una notizia positiva per il club”.