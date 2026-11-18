Bellucci: “Il Napoli ha una rosa superiore alla Juve! Può rilanciarsi nelle prossime tre partite”

Claudio Bellucci confronta Napoli e Juventus, critica Spalletti e indica le possibilità di rilancio degli azzurri.

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di Tuttomercatoweb Radio, per analizzare il momento della Juventus e le possibilità di recupero in classifica dei bianconeri e del Napoli. Secondo Bellucci, la formazione azzurra dispone di un organico superiore a quello juventino e potrebbe approfittare del prossimo calendario per rilanciarsi: “Il Napoli come rosa è superiore alla Juve. Il Napoli nelle prossime tre partite si può rilanciare, ha Torino, Sassuolo e Lecce. Ma credo anche la Juve possa riprendere la strada giusta, soprattutto quando cominceranno a tornare gli infortunati”. L'ex calciatore ha inoltre commentato le difficoltà della squadra di Luciano Spalletti, soffermandosi sulla perdita di identità del club e sulla necessità di ritrovare maggiore personalità.

Bellucci: “La Juventus ha perso identità, Spalletti non ha ancora trovato la soluzione in attacco”

L'ex attaccante ha criticato il ridimensionamento della Juventus, indicando nell'Europa League un obiettivo concreto per la stagione: “L'Europa League deve diventare l'obiettivo, perché è molto in ritardo in campionato. Mi fanno impressione però i toni, molto bassi. La Juve mi sembra abbia perso un po' di identità, nel senso che giocare nella Juve era importante e prima ti metteva paura ad affrontarla. Oggi non è più così. Si è ridimensionata anche nei toni, nella comunicazione. Carnevali è un dirigente molto preparato, ma anche lui dovrebbe dare più forza all'ambiente e deve far ritrovare l'appartenenza al club”. Bellucci si è poi soffermato sulle possibili scelte offensive di Spalletti, tra il recupero degli infortunati e la gestione di Woltemade, Ekhator e Kolo Muani: “Penso che quello che andrà fuori è Woltemade. Quando rientreranno Yildiz e Conceicao, riprenderanno il posto sugli esterni. E davanti o Ekhator o Kolo Muani. Secondo me se Kolo Muani gioca con Yildiz e Conceicao, può essere più pericoloso rispetto al giocare da solo come ha fatto finora lì davanti. Spalletti è abbastanza cervellotico nel trovare soluzioni e non l'ha ancora trovata lì davanti. Spalletti è un esempio per tutti per come lavora, ma non riesce a convincere alcuni giocatori a cambiare ruolo e credo che sia difficile per lui accettare che non riesce a entrare nella testa dei giocatori”.