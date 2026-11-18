Sabatini: “De Bruyne via perché Napoli lo soffoca? Non lo digerirei! È freddo e forse presuntuoso”

Sandro Sabatini analizza il futuro di De Bruyne, difende Hojlund e chiede più spazio per Vergara.

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Siamo Tutti Allenatori", soffermandosi sul rendimento di Antonio Vergara, sulle prospettive di Rasmus Hojlund e sulla gestione offensiva del Napoli da parte di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha chiesto maggiore spazio per il giovane azzurro: “Non vorrei che Vergara abbia l'etichetta di quello che va bene nell'ultima mezz'ora. Avrebbe meritato di giocare da titolare in nazionale, anche nel Napoli mi auguro giochi di più e magari si giochi il posto con Politano”. Sabatini ha poi difeso Hojlund, convinto che il danese possa migliorare il proprio bottino realizzativo anche in maglia azzurra: “Per me i gol li farà anche col Napoli, fino ad ora è stato anche sfortunato. Non vedo un Hojlund diverso in nazionale. Anche Esposito segna in nazionale e non segna nell'Inter, è la stessa cosa. Hojlund sta tenendo la stessa media gol dell'anno scorso, poi io non lo toglierei mai dal campo. In certe partite lo avrei tenuto in campo fino alla fine, però Allegri sa di avere un solo attaccante ed ha paura che gli venga anche un raffreddore. Per me Hojlund arriverà a 15 gol, lui è fortissimo quando c'è da fare una ripartenza ed è meno forte quando deve difendere la palla spalle alla porta”.

Sabatini: “De Bruyne non è l'idolo dello spogliatoio, è freddo e forse presuntuoso”. Il possibile addio al Napoli

Il giornalista ha quindi analizzato le differenze tra il rendimento di Kevin De Bruyne con il Belgio e quello mostrato con il Napoli, respingendo l'idea che il centrocampista stia offrendo prestazioni nettamente inferiori in azzurro: “De Bruyne? Quello di quest'anno del Napoli è più vicino a quello del Belgio che a quello che ha giocato col Napoli l'anno scorso. È un grande giocatore, quest'anno anche a Napoli ha fatto grandi partite. Una cosa è giocare con Doku, un'altra è giocare con Lucca che la stoppa con lo stinco. Per me De Bruyne, quest'anno, anche nel Napoli sta facendo buone prestazioni. Van Bommel ha detto che Allegri possa gestire bene De Bruyne. Io sono 'allegriano' così come mi sento un 'manciniano', ma da Mancini mi aspettavo trovasse le contromisure per marcare meglio un calciatore come De Bruyne che è stato libero per tutta la partita contro l'Italia”. Infine, Sabatini si è soffermato sulle indiscrezioni relative al possibile futuro lontano da Napoli del belga e di Frank Anguissa, esprimendo perplessità sull'eventualità di una loro partenza a condizioni economiche poco vantaggiose per il club: “De Bruyne ha la possibilità di andare al PSV, Anguissa può andare al Marsiglia. A zero non darei via neanche uno dei due. Il PSV non li dà 10 milioni al Napoli, vuole fare un prezzo simbolico. Io di certi giocatori non me ne privo, me li terrei entrambi fino alla scadenza del contratto. Se De Bruyne va via da Napoli perché Napoli ti soffoca affettivamente non lo digerirei. Per me vuole andare a giocare in un ambiente in cui si sente a proprio agio. A Napoli non è l'idolo dello spogliatoio, è un freddo e forse anche un presuntuoso”.