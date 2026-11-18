L'agente De Santis: "Prenderei Zirkzee! Lucca non dà garanzie, può giocare anche con Hojlund”

Lorenzo De Santis suggerisce Zirkzee al Napoli e analizza le difficoltà offensive della squadra di Allegri.

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per rinforzare una rosa che sta attraversando un momento complicato, con possibili movimenti soprattutto nel reparto offensivo. Tra i profili che potrebbero rappresentare un'opportunità per gli azzurri c'è Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. A suggerirne l'acquisto è stato Lorenzo De Santis, agente sportivo intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, che ha espresso dubbi sull'affidabilità mostrata finora da Lorenzo Lucca e indicato nell'ex Bologna una possibile alternativa a Rasmus Hojlund: “Fare nomi oggi è un esercizio di fantasia, dato che il mercato di gennaio difficilmente si riesce ad anticipare. Un nome che mi piacerebbe vedere in Italia e a Napoli è quello di Zirkzee, che come Hojlund è passato per il Manchester United. Lucca ad oggi non ha dimostrato affidabilità e quindi penso che un'altra punta debba arrivare”.

De Santis: “Zirkzee e Hojlund possono giocare insieme. Il Napoli deve ritrovare una serie di vittorie”

L'agente ha quindi approfondito le caratteristiche dell'attaccante olandese, spiegando perché potrebbe essere utile alla squadra di Massimiliano Allegri, sia come alternativa al centravanti danese sia come possibile partner offensivo: “L'olandese è più un regista offensivo, mentre Hojlund è più centravanti e magari a gara in corso potrebbero anche giocare insieme. Oltretutto poi avresti un ricambio all'altezza in caso di turno di riposo del danese. È vero che Zirkzee sta facendo fatica in Inghilterra, ma di solito quelli che da quelle latitudini vengono in Italia poi fanno la differenza. Detto ciò, quando c'è una situazione negativa ambientale come quella che sta vivendo il Napoli, l'unica cosa che può aiutare il gruppo è trovare un filotto di risultati che possano garantire di riavvicinarsi quantomeno alla zona Champions. Poi ovviamente molto verrà determinato da chi uscirà prima e chi dopo dalle competizioni europee”.