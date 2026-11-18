Carnevali sincero col mondo Juve: “Fatti errori ed ora con l’accordo Uefa abbiamo limiti…”

Giovanni Carnevali analizza le difficoltà economiche della Juventus e i limiti agli investimenti sul mercato.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, è intervenuto dal palco dell'ottava edizione del RCS Sport Industry Talk, soffermandosi sulle difficoltà economiche e sportive del club bianconero. Il dirigente ha ricordato il passaggio dal Sassuolo alla Juventus, sottolineando le potenzialità della società torinese e le infrastrutture già realizzate: “Essere arrivato alla Juve è stato motivo di orgoglio. Arrivavo da una società straordinaria, con una famiglia speciale come gli Squinzi, ma sono passato a una società dove c'è comunque un azionista vicino, con cui ci si può confrontare. Ho trovato una società molto all'avanguardia. Se si parla di Juventus, si parla di stadio di proprietà, di J|Hotel, di J|Medical. Negli anni, la Juventus ha cercato di guardare avanti, pensando che si potessero creare tante altre opportunità oltre il calcio”. Carnevali ha però riconosciuto la necessità di tornare rapidamente a ottenere risultati sportivi all'altezza della storia del club.

Carnevali: “Il settlement agreement ci impedisce investimenti importanti, dobbiamo bruciare i tempi”

Il dirigente bianconero ha quindi affrontato il tema delle limitazioni economiche che condizionano le strategie di mercato della Juventus, ammettendo anche gli errori commessi dalla società negli ultimi anni: “Adesso devono arrivare i risultati, negli anni la Juventus non ha avuto quelli a cui è abituata. È chiaro che nel passare da una medio-piccola a una grande la differenza c'è. Sappiamo le difficoltà che ci sono: abbiamo uno stadio, è vero, ma ci sono tante altre situazioni in cui dobbiamo crescere e migliorare. Oggi una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement, se vogliamo fare investimenti importanti sugli atleti non possiamo farli. È una difficoltà, perché per ottenere risultati sportivi devi poter fare degli investimenti sui campioni. Nel corso degli anni, qualche errore è stato fatto”. Carnevali ha infine ribadito la fiducia nel progetto e la volontà di accelerare il percorso di crescita: “Però dobbiamo avere fiducia e idee chiare, cercare di avere chiaro il nostro progetto: c'è tanta voglia di fare, io posso garantire la professionalità e sono fiducioso. Ma so anche che dobbiamo bruciare i tempi per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Il nostro core business è il calcio, al di là di quello che può essere l'aspetto economico il focus è rivolto ai tifosi della nostra squadra”.