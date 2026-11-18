Ds Catanzaro: “Esposito perfetto per il Napoli! Favasuli? Devastante in due ruoli"

Ciro Polito promuove Sebastiano Esposito per il Napoli e rivela il ruolo ideale di Favasuli.

Sebastiano Esposito potrebbe rappresentare un'opportunità per il Napoli in vista del mercato di gennaio. A promuovere l'attaccante di proprietà dell'Inter è Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente, che ha conosciuto il calciatore durante l'esperienza al Bari, ne ha esaltato le qualità tecniche, spiegando perché potrebbe essere utile alla squadra di Massimiliano Allegri: “Sebastiano è un calciatore di grandissima qualità. Quello che hai detto prima, che si preferisce al fratello sotto l'aspetto tecnico, è vero. Sebastiano è un talento puro, ma io credo che proprio gli Esposito abbiano un DNA diverso: sono dei talenti”. Polito ha poi evidenziato le differenze tra Sebastiano e il fratello Pio: “Pio è un giocatore più fisico, un centravanti vecchio stampo, alla Vieri, alla Toni. Per me può diventare un grandissimo campione. Sebastiano è un giocatore diverso, che copre la zona d'attacco, ma non è una prima punta. È un sottopunta, un giocatore che ha nel suo DNA una qualità tecnica elevata”. Sul possibile approdo in azzurro, il direttore sportivo non ha dubbi: “Secondo me è un giocatore che può fare al caso del Napoli, tranquillamente”. Nel corso della trasmissione si è discusso anche dell'importanza dello scouting e della capacità di individuare talenti prima della loro definitiva affermazione, prendendo come esempio l'operazione che portò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli.

Polito: “Favasuli può diventare devastante da quinto o terzino”. Il retroscena su Calò

Il direttore sportivo del Catanzaro si è soffermato anche sulle caratteristiche di Costantino Favasuli, indicando il ruolo nel quale il giovane calciatore potrebbe esprimere al meglio le proprie qualità: “La sua caratteristica numero uno è che è un ragazzo che non molla mai, che ha un cuore e due polmoni che servono nel calcio. È un generoso, quindi dove lo metti gioca”. Polito ha quindi escluso un futuro da esterno offensivo, individuando nella fascia difensiva la collocazione ideale: “Il percorso di Favasuli sarà quello di un terzino di spinta o di un quinto. Non vedo un futuro da esterno d'attacco, perché per me gli esterni offensivi hanno una qualità diversa. Da quinto o da terzino, invece, per me è un giocatore devastante. Può veramente fare tanto”. Infine, il dirigente ha ricordato anche Giacomo Calò, centrocampista individuato quando era ancora giovane, sottolineando quanto la fiducia di allenatori e dirigenti possa incidere sulla carriera di un calciatore: “Io vedevo in Calò un giocatore da Serie A. Poi purtroppo i percorsi girano, magari non ha trovato un dirigente o un allenatore che gli ha dato fiducia. Oggi, a 28 anni, sta dimostrando che è un giocatore forte anche in Serie A”.