Corbo replica ad ADL: “Il Napoli di Maradona aveva tutti i comfort! A Soccavo c'era un Policlinico”

Antonio Corbo risponde a De Laurentiis ricordando le strutture e l'assistenza medica del Centro Paradiso.

Antonio Corbo risponde ad Aurelio De Laurentiis e difende le strutture del vecchio centro sportivo del Napoli a Soccavo, dove si allenava anche Diego Armando Maradona. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", ha replicato alle parole del presidente azzurro, che in occasione dell'acquisizione dei terreni per il nuovo centro sportivo di Qualiano aveva chiesto: “Ma ricordate dove si allenava Maradona?”. Corbo ha ricordato come il Centro Paradiso fosse dotato di numerosi servizi per la prima squadra e per il settore giovanile: “Il Napoli ha avuto un centro sportivo, quello di Soccavo, che era molto attrezzato perché c'era la foresteria, le camere per i giocatori per il ritiro, il centro giovanile, una mensa. È un diverso inizio, ma devo dire che il Napoli del Centro Paradiso è stato molto ben assistito, in pieno comfort”.

Corbo: “Il Napoli aveva una sorta di Policlinico a disposizione, nessuno si lamentava degli infortuni”

Il giornalista ha poi sottolineato la qualità delle attrezzature e dell'assistenza sanitaria presenti nella struttura di Soccavo, contestando implicitamente l'idea che il Napoli dell'epoca fosse costretto ad allenarsi in condizioni inadeguate. In particolare, Corbo ha evidenziato la presenza di una palestra attrezzata e di servizi medici che, a suo giudizio, garantivano ai calciatori un'assistenza di alto livello: “C'era in palestra un'attrezzatura e un'assistenza clinica e medica di assoluto valore. Il Napoli aveva una sorta di Policlinico a sua disposizione e nessuno si è mai lamentato per uno strappo muscolare in più”.