Roma, il ds Massara toglie Ferguson dal mercato: "Contiamo tanto su di lui"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima dell'inizio del match contro il Torino a proposito degli arrivi di Malen e Robinio Vaz: "Sono due ragazzi forti, molto diversi nel percorso. Uno ha giocato in tante squadre e ha grande talento, un altro di livello internazionale e un ragazzo, potrà darci il suo contributo".

Ci sarà spazio in alto a sinistra per un altro giocatore? E Fortini?

"Adesso vedremo quali opportunità si presenteranno, cercheremo di trovarci pronti. Vedremo come evolve la situazione in questi 15 giorni".

Ha una visione comune con Gasperini sul mercato?

“Il percorso è comune e condiviso sempre, ci confrontiamo sempre. Abbiamo un unico obiettivo, costruire una Roma forte e duratura. È assolutamente condivisa”.

In uscita oltre a Baldanzi chi c'è?

“Valuteremo in queste ultime giornate, valuteremo per qualche ragazzo che non ha spazio o non si è riuscito a imporsi. Dovremo vedere se ci sono delle condizioni giuste”.

Evan Ferguson parte?

“Ferguson ultimamente sta facendo vedere tutte le sue qualità, ora peccato che sia infortunato ma speriamo di riaverlo a breve. Ci contiamo tanto”.

Zirzkee? Margini per riaprire?

“Discorso che il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta e non ha più riaperto. È un discorso chiuso”.