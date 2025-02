Roma, Ranieri a Dazn: “6 cambi perchè abbiamo giocato giovedì e loro hanno riposato!”

Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre partita di Roma-Napoli.

Com'è cambiata la Roma?

"Conosco meglio i giocatori e so che quello che mi possono dare. Hanno capito un po' di più le mie idee ma c'è tanto da lavorare. Il Napoli è una macchina perfetta, ha solo 23 punti in più di noi e ha solo riposato tutta la settimana, noi abbiamo giocato giovedì, però ce la giochiamo. Ho fatto sei cambi per tenere testa a questo Napoli che sta facendo veramente bene".

4-4-2 o 3-5-2?

"Adesso lo vedrete, comunque non ci siete andati lontani".

Come mai era meglio questo tipo di schieramento contro il Napoli?

"Ve lo dico poi a fine partita".

Sul carattere del Napoli

"Il Napoli è un rullo compressore, abbiammo visto che su 37 gol 18 li fa negli ultimi 30 minuti. È una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Faremo la nostra partita facendo quello che sappiamo fare, se poi vinceranno saranno stati bravi, ma prima lo devono dimostrare sul campo".