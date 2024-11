Rileggi live Roma, Ranieri in conferenza: "Contento, Svilar non ha fatto parate. Quell'errore..."

vedi letture

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Roma Claudio Ranieri interverrà nella sala conferenze da Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.42 - Inizia la conferenza stampa.

Dove può arrivare il Napoli? "L'avevo detto o primo o secondo. Oggi era una gara dificile, sono contento perché abbiamo lottato. Nel secondo tempo con la difesa a tre abbiamo avuto più possesso palla e rallentato il Napoli. Il gol è venuto per una nostra disattenzione, dobbiamo migliorare sull'attenzione. Dobbiamo lavorare e migliorare ma non dobbiamo arrenderci".

Come mai il cambio di modulo nella ripresa? "Ci perdavamo sempre l'uomo sul secondo palo. Non andava bene, per ripartire meglio ho messo Baldanzi vicino a Dovbyk".

Manca qualche cartellino a Lukaku? "Sì, meglio però stare zitti se no dicono che Ranieri ha perso e si lamenta".

Sui cambi della ripresa: "Avevo bisogno di due giocatori che mi allargassero e allungassero la difesa del Napoli. Avevo lavorato tutta la settimana per cercare di allargare il Napoli e mettere le palle dentro, la palla gol è arrivata da questo. Rimettendo la squadra 4-4-2 volevo mettere la squadra in ampiezza e fare cross buoni per Dovbyk".

Cos'ha Pellegrini? "Lo dobbiamo recupera e aiutare. Ha grandi qualità, in questo momento non è così sgombero da pensieri, dobbiamo aiutarlo".

Perché non gioca Soulé? "Perchè avevo bisogno di allargare la difesa avversaria e non chiuederla. Ci schiacciavamo ma se andate a vedere quante parate ha fatto il mio portiere... Non siamo riusciti a fare gol, sarà per la prossima".

Quale può essere il peso della Roma? "E' presto per dirlo, intanto tiriamola fuori dall'infermeria. La classifica alla fine dice sempre il vero".

Ha trovato ancora le scorie dei primi due allenatori nella testa dei giocatori? "Come andava il Napoli l'anno scorso? Purtroppo è un sport di squadra quando i giocatori s'incupiscono i prolemi si aucuiscono. La strada è quella giusta, dobbiamo insistere su questa linea".

20.51- Termina la conferenza.