Sabatini a Conte: "Il Napoli non è inferiore per strutture, potere e neanche per soldi!"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a 'Numer1 Podcast', ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte diventate oggetto di discussione dopo la partita contro la Cremonese: "Confermo che Conte si sta dimostrando un top. È l’autore, l’artefice e il protagonista di questo Napoli ogni partita più sorprendente e convincente. Io discuto le parole di Conte, quello sì… Che c’entra adesso avvelenare questi giorni di festa con una polemica molto sottile?

Con il fatto che Inter, Milan e Juventus hanno qualcosa in più del Napoli, sono più potenti, meglio attrezzate… no, non è così. Non bisogna far confusione, anche con la storia recente perché il Napoli è la squadra che ha vinto due degli ultimi tre campionati. E una squadra che ha fatto questo non è sicuramente inferiore, neanche come potere, strutture, stadio, seconde squadre, rispetto a Juventus, Milan, Inter che hanno ben altri problemi. A proposito, sono anche problemi economici, quelli che il Napoli non ha”.