Sabatini fa il nome: "Il Napoli ha avuto un'intuizione brillantissima sul mercato"

L'ex dirigente di Roma e Salernitana, Walter Sabatini, è intervenuto a Radio Marte per commentare la stagione e il mercato degli azzurri: "Il Napoli è in grande ascesa, in grande condizione mentale, l'arrivo di Conte è stato un toccasana per la squadra, i giocatori hanno ritrovato la voglia di giocare e l'unità in modo sbalorditivo, considerando i tempi stretti in cui ha operato il tecnico. Ha rigenerato diversi calciatori, Anguissa per esempio e poi Politano.

Tra i colpi conclusi dal Napoli sul mercato mi intriga Neres, che logicamente è un giocatore che dal punto di vista del talento si fa ammirare, perchè ha dribbling, corsa, gol e assist. Però, penso che McTominay sia stato un'intuizione brillantissima. Credo che Conte ci abbia messo del suo per portarlo al Napoli, visto che è un calcio che conosce perfettamente. Già nella partita che ha fatto contro la Juve, ha dimostrato di essere un giocatore dalle grandissime qualità, ha grande capacità di inserimento. Non a caso ha risolto tanti problemi nel Manchester United: a volte, entrava dalla panchina e faceva doppietta. Anche Gilmour è un giocatore che diventerà molto importante per il Napoli. Ad ogni modo, io vedo gli azzurri molto bene e non è per piaggeria, sono in evidente crescita e con Conte sono pronti per un’ottima stagione”.