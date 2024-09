Sabatini immagina una corsa a due per lo scudetto: "Le mie favorite"

L'esperto dirigente sportivo ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport

L'Inter è la favorita per lo Scudetto, ma occhio soprattutto alla Juventus. Parola di Walter Sabatini, che punta ancora sui nerazzurri nella lotta per conquistare il tricolore. L'esperto dirigente sportivo ha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport, affrontando anche le dinamiche di mercato delle principali squadre presenti in Serie A. Sabatini però è stato sollecitato anche sul tema Scudetto, che l'Inter di Simone Inzaghi ha intenzione di difendere ad ogni costo dopo la conquista della seconda stella.

Per Sabatini i nerazzurri hanno certamente qualcosa in più, considerando anche il grande feeling con la tifoseria. Attenzione però a non sottovalutare la Juventus, che dopo diverse stagioni grigie si è avvicinata nettamente all'Inter: "L'Inter ha qualcosa in più onestamente: lo spartito è quello e San Siro ha una fede incrollabile. C'è osmosi tra squadra e tifosi, non è poco. Però la Juventus ha ridotto il gap e si è avvicinata".