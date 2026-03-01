Juve, Spalletti: "Vivo per il 4° posto! Squadra in crescita, faremo gran finale di stagione"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il posticipo della 27ª giornata di Serie A pareggiata 3-3 sul campo della Roma.

Felice della reazione?

"Se si parla di reazione sì, se si va vedere le situazioni del primo tempo non sono molto contento. Va fatta una valutazione obiettiva: si esce dalla Champions in quella maniera e giocando 120 minuti e mettere a posto quella situazione diventa una montagna difficile da scalare. Siamo stati però leggeri sul secondo e sul terzo gol".

Ci credeva con i cambi?

"Quando avrai 66 anni, vedrai che andando lì dentro credi sempre di poterla recuperare. Speri sempre, questo calcio è un po' così: le vampate che ci sono possono portare giocate importanti. Boga ha intuizioni e qualità per creare dal nulla, come Yildiz e Zhegrova: bisogna essere sempre fiduciosi, nello sport e nella vita".

La reazione vale più di un punto.

"E' vero, delle ultime 5 partite ne abbiamo giocate 3 in inferiorità numerica e che ti stremano ancora di più. Puoi trovare tutte le parole possibili per alimentare la fiducia, ma in questo momento qui ci hanno aiutati anche i tifosi e quando indossano anche loro la maglia diventa meno epsa di quello che è".

Lei come sta e ci crede al quarto posto?

"Vivo per quella posizione lì, diamole una forma".

Vivrete sempre tra entusiasmo e depressione?

"Abbiamo avuto un momento dove ci sono venute troppe cose addosso e non siamo stati neanche troppo fortunati. Squadra cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato".