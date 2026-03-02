Criscitiello sull'Inter: "Disastro col Bodo, Marotta dovrà rendere conto della vagonata di soldi persi"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive dell'uscita clamorosa dalla Champions da parte dell'Inter

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive dell'uscita clamorosa dalla Champions da parte dell'Inter: "Uscire con il Bodo e perdere una vagonata di soldi è un vero problema per il Direttore-Presidente che adesso deve fare i calcoli con il fondo e qualcuno dovrà spiegare loro che non tornano. Marotta ha voluto Chivu e, dopo aver perso tutto lo scorso anno, quest’anno vincerà un titolo ma perderà troppi soldi. Nel calcio moderno, quello dove si lotta per un quarto posto, sono fondamentali.

Non devi rendere conto a Moratti che se vince il titolo gode perché la gente in strada lo bacia e lo abbraccia, qui devi spiegare ad uomini della finanza che hai perso tra i 30 e i 60 milioni per aver risparmiato ad inizio anno sull’allenatore.

In Europa non tocca palla e ogni tanto dovrebbe ascoltare maggiormente Piero Ausilio che sicuramente il calcio lo conosce meglio. Non possiamo mai dire che Chivu è un flop perché chi vince al primo anno ha sempre ragione. Però la macchia della Champions resterà per tutto l’anno e pensare di non alzare l’asticella a giugno con un big in panchina sarà una grandissima mancanza per l’Inter.