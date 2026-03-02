Di Canio ironizza: "Se Lukaku ci fosse stato da inizio stagione? Non avrebbe giocato Hojlund"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio: "Se c’era Lukaku da inizio stagione… cosa succedeva? Non giocava Hojlund? (risponde ironico sorridendo al conduttore Fabio Caressa, ndr). Possono giocare insieme? E' difficile però poi sostenerli. Non è così semplice come si dice, devono poi adattarsi in campo al di là delle caratteristiche… Al di là di Santos, che ha giocato poco, ha fatto la giocata appena arrivato...

Però ti stai tenendo in piedi anche con le giocate estemporanee di giocatori di tecnica, che magari esagerano un po' con le giravolte, Vergara qualche volta. Come successe nel periodo in cui era stato costretto a giocare con Lang da una parte e dall'altra con Neres. Si è tenuto in piedi così, adesso cambiare tutto... Capisco in una condizione dove hai tutti e dici: 'Come posso supportare due attaccanti di peso? Arrivo in maniera scontata. Non posso giocare con due esterni d'attacco".