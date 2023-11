Salernitana, Fimmanò: "Si era sfondato tutto, ora stiamo ripartendo. Ieri si è vista una luce"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto l'avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana.

"L'ultimo posto in classifica ci sorprende molto. La squadra è la stessa dello scorso anno, ma fino a ieri non hanno giocato. Gli investimenti non si vedono, ma sono importanti. Credo che questa vicenda sia partita male e abbia accomunato Napoli e Salernitana.

Oggi l’allenatore conta molto, soprattutto a livelli psicologici, anche calciatori molto forti non hanno più quella personalità. Siamo partiti bene, poi si è sfondato tutto, adesso stiamo ripartendo. Ieri si è vista una luce. La Salernitana non è piccola, non è in carenza di investimento in giocatori".