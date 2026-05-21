Sarri tra Atalanta e Napoli, da Bergamo: "Qui c'è un'offerta più alta e comunque l'Europa"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista di Prima Bergamo Fabio Gennari: "Atalanta in vantaggio su Sarri rispetto al Napoli? Tutto dipenderà da Maurizio Sarri. L'Atalanta farà la Conference, si riparte da una competizione europea. Non ci sono evidenze economiche, l'Atalanta spinge perché ha una struttura economica che te lo permette. Palladino ha un contratto fino al 2027, c'è qualcosa da risolvere. Secondo me, a certi livelli, la scelta di Sarri sarà tra tornare a lavorare con Giuntoli o tornare nella sua vecchia piazza già allenata come Napoli.

Il futuro di Raffaele Palladino? Ha centrato l'obiettivo. Bisogna sempre parametrare tutto su quello che si può fare. L'Atalanta che va in Champions è una dimensione in cui il club può andare fino agli ottavi. A Palladino serve un progetto vero e non so se la Lazio sia la dimensione migliore. Palladino è contento di ciò che ha fatto. Non avrà grandi problemi a trovare una nuova squadra. Vedremo come evolverà la situazione. Ha fatto qualche errore di 'gioventù'. Contro il Borussia Dortmund ha fatto un miracolo, ha fatto delle cose importanti. Poi lui quando si parlava di blindarlo all'Atalanta, si è preso del tempo e questo ha dato un po' fastidio. Ci sono stati dei momenti in cui è sembrato non essere coinvolto totalmente. Poi quest'anno ci saranno tanti giri sulle panchine.

Chi può lasciare l'Atalanta? Samardzic non gioca mai, ma se arriva Sarri un giocatore come lui può giocare sulla fascia. È un 2002, può avere un'altra possibilità. A centrocampo servirebbero giocatori giovani. Bisogna mettere il punto fermo dell'allenatore. Il problema non sarà fare mercato, ma cercare giocatori adeguati all'allenatore".