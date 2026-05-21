Conte, l’amico Garzya: “Non l’ho sentito, ma tutti sanno che vorrebbe tornare alla Juve”
Luigi Garzya, ex compagno di Antonio Conte ai tempi del Lecce e amico dell’allenatore del Napoli, ha parlato dei temi del giorno alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà.
Roma, ultimo passo per la Champions contro il Verona:
"Mettiamoci che anche la Juventus si è suicidata, una squadra che vuole andare in Champions non puoi pareggiare con una squadra retrocessa e perdere con una già salva. Ti sei suicidato. Al di là dei meriti della Roma...Alla fine è andata così".
Vlahovic lo vedrebbe bene insieme a Malen?
"Ma magari, anche perchè arriverebbe a zero. Sono letali quando sono in area. Se vai a fare la Champions hai bisogno di giocatori forti, di una rosa competitiva".
Juve, si parla anche di un ritorno di Conte:
"Non l'ho sentito perché è un momento un po' così, ma tutti sanno che vorrebbe tornare alla Juve. Una volta è tornato con la Juve che era arrivata settima, poi è ripartito vincendo tre Scudetti. Oggi non so chi può fargli una squadra da Scudetto. O va in Nazionale...".
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