Fabbroni e l'alternanza tra i pali: "Mi piacciono i portieri che parano, quindi voto Meret"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Penso che Sarri abbraccerà il progetto dell'Atalanta, che gli offre un contratto fino al 2029, con un accordo economico più alto. E poi credo che sia più affascinato dal progetto bergamasco. Chi sono i giocatori migliorati con Conte? Hojlund è arrivato a Napoli come attaccante che andava solo in profondità. Con Conte ha imparato a proteggere il pallone. Questo lo completa. La doppia versione di Hojlund non ha dimenticato come si attacca la profondità. Poi penso che McTominay sia migliorato con il calcio italiano. Gli allenamenti sono sicuramente più duri di quelli fatti in Premier League. Meret ha avuto meno spazio, non è cresciuto. Il progetto tecnico sarà determinante. Se dovessi scegliere, sceglierei Meret. Mi piacciono i portieri che parano. Credo che sia un patrimonio del Napoli, non è una mossa intelligente lasciarlo andare.

Hojlund con chi può fare l'exploit? Forse con Italiano, che potrebbe esaltarlo. Non mi pare che gli attaccanti dopo Mancini e Simone Inzaghi siano andati male. Atmosfera al Maradona per Napoli-Udinese? Domenica alle 18, magari vincente e convincente, si può festeggiare questo secondo posto oltre alla Champions. Non so quanto rammarico ci sia per aver diviso le strade con un tecnico che in quanto a vincere è il migliore in assoluto"