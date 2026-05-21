Piantanida: "Conte merita almeno 7 per questa stagione e anche 9 per il biennio"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Franco Piantanida.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Franco Piantanida: "Il voto ad Antonio Conte quest'anno? Sette-sette e mezzo. Conte ha mantenuto comunque il secondo posto, che non va sottovalutato. In Champions malissimo, è stata mollata presto tra infortuni e risultati. Ma si è portato a casa la Supercoppa Italiana. Sul biennio direi che il voto si alzi. Siamo anche sull'otto e mezzo-nove. È il peso dello Scudetto, che vale tutto. Antonio Conte ha comunque portato a casa il suo lavoro. C'è responsabilità sugli infortuni? Antonio Conte è il responsabile, non ci aspettiamo che il mister possa spiegare il motivo degli infortuni. È stato un unicum quest'anno. Lang mi è sembrato da sempre palese che non è un acquisto utile per Antonio Conte. Il Napoli avrebbe dovuto conquistare i quarti di finale.

Che eredità lascia Conte? Lo capiremo dalla scelta dell'allenatore e chi sarà in grado di raccogliere quest'eredità. Quello che ha raccolto l'eredità di Spalletti era pesantissima, era chiaro per tutti tranne che per De Laurentiis. Questa volta non correrà lo stesso rischio. Deve fare una scelta ragionata. Deve dargliela ad una figura più semplice, come Sarri o un Fabio Grosso o chi per lui. C'è bisogno di una persona che sappia gestire il confronto, le pressioni. Voto alla Serie A? L'anno scorso è stata perfetta. Con il campionato giocato fino alla fine. Quest'anno c'è la lotta Champions bella, ma perché ci sono delle big che non hanno fatto bene. Darei sette per quest'anno"