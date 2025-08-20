Sassuolo, Carnevali: "Napoli? Faremo del nostro meglio, ma non siamo ancora completi"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport: "Non è ancora fatto nulla, stiamo parlando con Vranckx e la sua società (il Wolfsburg, ndr). Il giocatore ci interessa, così come altri nel ruolo. Per il momento però, mi dispiace dirvelo, non abbiamo ancora concluso niente".

Cosa vi serve per questo ritorno in Serie A?

"A centrocampo stiamo facendo valutazioni, non nascondo che Vranckx ci interessi, così come Matic. In un mercato come questo di adesso, finché non hai firmato tutti i documenti non c'è niente di certo. E io ad oggi non ho firmato niente. Abbiamo anche altre opportunità, è tutto da vedere. E poi ci serve un terzino destro, come anche altri giocatori. Stiamo lavorando".

Birindelli è uno di quelli che fa al caso vostro?

"Può essere interessante, sicuramente. Tenete presente però che il Sassuolo ha già fatto sei acquisti, su giocatori che dovrebbero essere titolari. Il calciomercato nostro è stato attivo, non vogliamo fermarci perché servono rinforzi. Ma è un mercato difficile e complicato, già che finisca dopo due giornate di campionato è fuori da ogni logica, così come se gran parte degli acquisti li fai negli ultimi giorni. Niente programmazione e se sbagli, rischi il bagno di sangue. Siamo succubi dei procuratori, soprattutto quelli stranieri".

Berardi rinnova?

"Con lui c'è un legame speciale, per noi è un campione vero e non solo sul campo ma anche fuori. Ha ancora un contratto lungo, fino al 2027, abbiamo intenzione di allungare ancora e dare continuità, deve esserci pure un discorso di riconoscenza da parte nostra nei suoi confronti".

All'esordio c'è Sassuolo-Napoli.

"Salvarci è la priorità e l'obiettivo, inizieremo contro la più forte del campionato, anche senza Lukaku. Noi non siamo ancora al completo ma abbiamo ragazzi giovani, con voglia di fare ed entusiasmo. Faremo la nostra parte".