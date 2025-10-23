Scarlato: "Ma che senso ha togliere un difensore? Poi avrei tolto Buongiorno"

vedi letture

Gennaro Scarlato, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato a Canale 8 della prova di martedì in Champions League degli azzurri: "Nel secondo tempo non sei proprio sceso in campo, è dura anche da commentare una cosa del genere. Chi è entrato non può essere giudicato, la partita era già finita. Poi non ho capito perché cambiare il centrale difensivo se devi vincere e tra i due avrei cambiato Buongiorno. Ma che senso ha cambiare? Fai entrare un difensore centra poco".