Scintille Auriemma-Capuano a Sportitalia: “Il Napoli male? Ma cos’hai visto in 22 minuti…”

Su Sportitalia il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la gara dell'Etihad contro il City e ha risposto al pensiero di Giovanni Capuano presente in studio secondo cui il Napoli anche in parità numerica nei primi minuti già era andato in difficoltà: "Mi piace ricordare un dato, le prime due squadre con le rose più ricche sono Chelsea e il City. Due formazioni che il Napoli affronterà e contro le quali mi pare sia pure logico perdere pur dovendo sempre giocare per fare risultato.

Io mi diverto molto quando sento commenti distorti e distanti anni luce dalla realtà. Che vuol dire che il Napoli doveva essere più coraggioso? Nei primi 22 minuti c'è stata un'occasione per parte. Il City che viene da quindici partecipazioni consecutive in Champions e che giocava in casa e che ha vinto la Champions nel 2023. Per me il Napoli se l'è giocata in maniera egregia fino al rosso. Sentire che il Napoli si è difeso nei primi 22 minuti significa distorcere la realtà. Il Napoli ha marcato a uomo come sempre, quale sarebbe la delusione?".

