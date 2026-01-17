Scotto: "Il mercato doveva aiutare Conte! Il Pisa per fare mercato ha ricapitalizzato..."

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Va detto per i pareggi, come premessa, che è anche un Napoli un po’ sfortunato. Non so chi s’immaginava Rinaldi man of the match, che ha fatto anche un intervento straordinario. Però è anche vero che anche il Napoli si fa male da solo pareggiando con Parma e Verona. Mercoledì l’atteggiamento è stato giusto, poi è chiaro che la squadra inizia a innervosirsi e ad avere un po’ d’ansia senza averla sbloccata. Succede

De Bruyne ha detto che il suo obiettivo è il Mondiale. Però ha detto anche che nella testa c’è il Napoli. Bisogna comunque giocare prima di essere in forma per il Mondiale.

Le statistiche del Napoli sono di una squadra che fa fatica. Vergara non è un giovane, ha compiuto 23 anni. Quel Neres 30 minuti in campo grida vendetta. Se Vergara è una scelta riparativa ed è l’ora della svolta, meglio tardi che mai. Però bisogna capire perché non è entrato prima nelle rotazioni.

Il Pisa aveva avuto il saldo zero come il Napoli. Però il presidente del Pisa ha ricapitalizzato mettendo soldi nella società sufficienti per uscire dal saldo zero. Voglio arrivare al fatto che al Napoli il mercato di gennaio non sempre piace, è sempre stato difficile. De Laurentiis non l’ha mai utilizzato perché non fa parte dell’asset societario. Però con il mercato si poteva dare una mano a Conte”.