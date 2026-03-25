Scudetto Napoli, Chiariello: "Abbiamo il 20% di chance, vi spiego perché"

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Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha affrontato vari temi relativi alla sosta per le nazionali. Si parla in modo particolare di probabilità scudetto.

"Noi abbiamo un venti per cento, oggi come oggi. Su cosa lo baso? Su questo ragionamento: Napoli-Milan e Inter-Roma. Io affronto quattro ipotesi. La prima è che vincono entrambe: è più facile che l’Inter batta la Roma che il Napoli batta il Milan, partiamo da questo presupposto. Punto uno. Punto due: non prendo proprio in considerazione l’ipotesi che il Napoli possa perdere col Milan, la escludo dal mio ragionamento, altrimenti ogni discorso sarebbe finito a prescindere, i sogni morirebbero all’alba.

Vincono tutte e due, il distacco rimane invariato e le partite diminuiscono di un’unità: sette punti a quel punto in sette partite, diventa più difficile, le speranze diminuiscono. Pareggiano tutte e due, idem: non cambia nulla né per l’Inter, né per il Milan, né per il Napoli. Per noi cambia il fatto che non battiamo il Milan e quindi non lo scavalchiamo, ma non ci siamo giocati il secondo posto, perché poi ci sono ancora sette partite per poter scavalcare il Milan. Per fare i secondi, in caso di pareggio, dobbiamo fare due punti più del Milan, non uno, perché siamo a quel punto in svantaggio negli scontri diretti, avendo il Milan vinto l’andata e pareggiato a Napoli, nell’ipotesi del pareggio.

Ma per quanto concerne la lotta scudetto, vittoria di entrambe o pareggio di entrambe non cambia niente, ma cambia molto: è l’inverso del teorema del Principe di Salina, che tutto cambia affinché nulla cambi; in questo caso nulla cambia affinché tutto cambi, perché c’è una partita in meno da giocare e quindi le quotazioni dell’Inter aumentano e quelle del Napoli e del Milan scendono. C’è una terza ipotesi molto sfavorevole a noi: il Napoli pareggia e l’Inter vince".