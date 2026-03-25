De Giovanni: “Scudetto? Bisogna crederci per non avere rimpianti! Sulla pausa di Conte…”

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Maurizio De Giovanni, scrittore e noto tifoso del Napoli, ha commentato a Radio Marte le possibilità della squadra partenopea di vincere lo scudetto

Maurizio De Giovanni, scrittore e noto tifoso del Napoli, ha commentato a Radio Marte le possibilità della squadra partenopea di vincere lo scudetto, pur sottolineando la difficoltà dell’impresa: “È difficilissimo, ma noi tifosi dobbiamo sognare. Anche se 7 punti di distacco sono tanti”. Secondo lo scrittore, il Napoli deve continuare a crederci fino alla fine, facendo tutto il possibile per non avere rimpianti a fine stagione: “Sono un tifoso e come tale ci credo sempre al sogno, finché la matematica lo consentirà. Credo però e soprattutto che il Napoli debba fare tutto quello che gli compete per non avere alla fine della stagione scrupoli di coscienza e rimpianti. La squadra sta vivendo una stagione molto travagliata, si trova comunque in una posizione con vista su un traguardo insperato, anche solo 3 settimane fa quando aveva ben 14 punti di distacco dall’Inter. Tutto è possibile, ma 7 punti di vantaggio da rimontare all’Inter in 8 partite sono davvero un’enormità. Non penso possa accadere, poi nella storia esistono anche le imprese meravigliose”.

Pausa per Conte e gestione delle alternative offensive

Lo scrittore si è espresso anche sulla pausa di Conte durante la sosta di campionato, definendola positiva: “Staccare la spina per Conte, in questa sosta di campionato, può essere solo positivo. Il tecnico ha un’applicazione talmente feroce nel proprio lavoro che è doveroso che riposi”. De Giovanni ha sottolineato le numerose alternative offensive a disposizione del Napoli, che permettono al tecnico di variare il modulo a seconda dell’avversario: “Il Napoli in questo momento ha notevoli e disparate alternative offensive di cui nessuno dispone. Con la difesa a tre gli azzurri hanno Alisson o Giovane per allargare il gioco, oppure avere un doppio trequartista ma anche un doppio attaccante con Hojlund e Lukaku o lo stesso Giovane. Può utilizzare queste possibilità a seconda dell’avversario che avrà di fronte”.