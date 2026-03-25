Chiariello: "La sosta fa bene all'Inter che recupera il suo unico vero leader"

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Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha affrontato vari temi relativi alla sosta per le nazionali. "Avrei voluto giocare domani mattina la partita con il Milan e rivedere l'Inter in campo, invece questa sosta fa bene all'Inter, perché recupererà Lautaro Martínez, che è il vero leader di quella squadra, non ne ha altri, non lo sono Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, il vero leader è Lautaro, non solo il calciatore più importante, il capocannoniere del campionato nonostante la lunga assenza.

Con Lautaro è un'altra Inter e questa sosta aiuta l'Inter a recuperare Lautaro e Denzel Dumfries, che sono i due giocatori più importanti insieme a Dimarco. Si può leccare le ferite, distogliere l'attenzione e recuperare un minimo di condizione morale, perché è di tutta evidenza che l'Inter sta sentendo forte la pressione, ma forte, e non ha neanche un allenatore trascinante, un allenatore accomodante che ha saputo far recuperare tranquillità a un gruppo che era tutt'altro che tranquillo dopo la finale di Champions dell'anno scorso".