Rimonta Scudetto? L’interista Berti: “Milan e Napoli non mi fanno paura”

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Nicola Berti, simbolo dell’Inter per dieci anni, resta ancora oggi molto amato dai tifosi nerazzurri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista ha analizzato la situazione della squadra: il livello generale si è leggermente abbassato, ma non vede motivi per parlare di crisi in grado di compromettere il cammino verso lo scudetto. "Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora… L'assenza di Bastoni è sottovalutata, è fondamentale, e poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente", ha spiegato, sottolineando l’importanza dei rientri chiave per mantenere la competitività della squadra.

Anche Altobelli fiducioso: "Con Lautaro tornerà la solita Inter".

Anche Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, si è espresso sul momento dei nerazzurri, interrogandosi sull’idea di crisi considerando il vantaggio di sei punti in classifica: "Delle altre che dovremmo dire?". Nonostante qualche problema, Altobelli indica il ritorno di Lautaro Martinez come elemento chiave: "Con lui sarà la squadra che conosciamo. È il fiore all'occhiello", suggerendo che la presenza dell’attaccante possa risolvere molte difficoltà e riportare la squadra al suo miglior livello.