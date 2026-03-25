La percentuale del Prof. Trombetti: “Vi dico le probabilità Scudetto del Napoli"
Il Prof. Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Federico II, è intervenuto a Radio Marte per commentare le probabilità matematiche del Napoli nella corsa allo scudetto. Secondo l’analisi del professore, le chance degli azzurri di conquistare il titolo sono limitate ma non nulle: “Il Napoli ha pochissime probabilità di vincere lo scudetto (6,66%) ma non zero. Fidatevi delle case di scommessa: la vittoria degli azzurri è pagata a 9, che corrisponde più o meno al 6% dato dall’analisi matematica”.
Possibilità concrete e approccio realistico
Trombetti ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento realistico, pur senza escludere scenari sorprendenti: “Personalmente, cerco di non farmi illusioni altrimenti poi ci resto male. Certo, è difficilissimo ma possibile, il pensiero ti viene. Ricordo una celeberrima rimonta dell’Inter nell’epoca dei 2 punti: può accadere di tutto. Noi dobbiamo fare la nostra parte, il che significa vincere tutte le partite o quasi”. L’analisi evidenzia come, seppur le probabilità siano basse, il Napoli abbia ancora una possibilità concreta di giocarsi lo scudetto fino alla fine.
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