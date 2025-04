Sentite Chiambretti: "Tenetevi stretto Conte che ha già un piede altrove!"

Piero Chiambretti, conduttore televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Toglietevi l’idea di prendere Milinkovic-Savic, non siamo il supermercato del Napoli. Lasciatecelo almeno un altro anno, per noi vale due giocatori, fa il portiere e il centrocampista visti i lanci di quaranta metri che ricordo faceva solo Rivera.

Corsa scudetto? Oggi sembra che l’Inter sia sgonfia, ma due giorni fa era la più forte di tutti. Oggi possiamo dire che il Napoli sembra messo meglio, ma la partita tra le due squadre durerà fino all’ultimo. Se chiediamo ai tifosi dell’Inter direbbero che preferirebbero la Champions. Conte? Abitavo vicino a lui a Torino, è un ragazzo perbene. Capisco le sue sfuriate, lui chiede i rinforzi. Merita tutto il successo che ha, ma deve diverselo coi calciatori. Non mi aspettavo che il Napoli potesse provare a vincere lo scudetto al primo anno. Tenetelo stretto per la giacchetta perchè ha già un piede altrove”.