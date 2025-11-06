Ufficiale Anguissa è il Player of the Month di ottobre: l'annuncio della Lega Serie A

Forse c'erano pochi dubbi ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa è stato appena nominato Player of the Month di ottobre con l'annuncio ufficiale da parte della Lega Serie A. Mese in cui l'azzurro ha letteralmente dominato con diversi gol e, soprattutto, con prove sontuose, come contro l'Inter. Anguissa ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.