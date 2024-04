Sindaco Castel di Sangro annuncia: "Abbiamo ampliato le strutture. Ecco le date del ritiro..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Club Napoli all News su TeleclubItalia annunciando le date del ritiro estivo degli azzurri

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Club Napoli all News su TeleclubItalia annunciando le date del ritiro estivo degli azzurri. Ecco quanto riportato dall'emittente: "Il sindaco di Castel di Sangro ha rivelato che per grande rispetto verso i tifosi azzurri, ha anticipato il periodo che vedrà la città ricevere i calciatori e la società azzurra. Gli azzurri dovrebbero arrivare il 25 luglio per salutare la città il 10 Agosto. Poi è chiaro -continua Caruso - che le date potrebbero oscillare di qualche giorno iniziare il 26 e chiudersi forse l'8 o il 9 di agosto. Il Sindaco ha anche annunciato che nel corso dei giorni a Castel di Sangro ci saranno le ormai consuete 4 amichevoli con squadre straniere. Il sindaco ha dimostrato anche tutta la sua vicinanza al mondo azzurro sottolineando la sua non indifferenza verso questa annata disastrosa per il Napoli, sperando in un futuro dalle più rosee aspettative".

Castel Di Sangro sta ampliando le sue strutture?

"Per offrire la migliore esperienza possibile alla comunità azzurra presenti in quei giorni in Ritiro, il sindaco di Castel di Sangro ha rivelato come la città stia ampliando le sue strutture, con la costruzione di piscine coperte oltre a quelle scoperte. 2 nuove vasche con zona Fitness e palestre annesse, Bar e Ristoranti. Il Sindaco ha sottolineato anche la bontà del nuovo progetto riconosciuto come uno degli impianti più belli e innovativi tra quelli di ultima generazione".



Il possibile esordio in Coppa Italia?

"Altro scenario affrontato dal sindaco Caruso è quello del possibile esordio degli azzurri in coppa Italia in programma il 10 agosto, nel caso in cui in questa stagione non riesca a trovare almeno l'ottavo posto: 'Si è uno scenario che teniamo aperto su questa possibilità con gli azzurri che possono rimanere a Castel fino alla stretta vigilia del primo appuntamento ufficiale della stagione e quindi chiudere il ritiro qualche giorno prima del 10. Vedremo', ha poi concluso".