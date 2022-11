Sindaco Castel di Sangro: "Ritiro con trofeo vinto? Organizzazione cambierebbe del tutto"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Grazie alla presenza del Napoli è aumentato il turismo nella nostra città. La scelta della Regione è stata positiva. La Corte dei Conti ha chiarito l'insussistenza del danno erariale (qui i dettagli). Le motivazioni evidenziano l'adeguatezza dello sforzo economico. De Laurentiis ha avuto ragione sul doppio ritiro. Date? Non ci sono ancora, ci stiamo riposando per l'ultimo. In caso di trofeo, la prossima organizzazione cambierà completamente".