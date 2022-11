Cifre congrue per il ritiro del Napoli in Abruzzo: Corte dei Conti archivia il procedimento

La Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti, con il provvedimento 291/2022, ha disposto l’archiviazione del procedimento

La Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti, con il provvedimento 291/2022, ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante il contratto di partnership istituzionale tra la SSC Napoli e la Regione Abruzzo. In base all’accordo la società partenopea dal 2020 al 2025 può organizzare i ritiri estivi precampionato della prima squadra a Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Lo riporta Rete 8.

Un accordo che vedeva tra i promotori il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che aveva in più occasioni evidenziato le ricadute produttive e turistiche sul territorio regionale e su tutto il comprensorio di Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e aree limitrofe.

Intanto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, domani a Pescara terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’archiviazione e i benefici che sono derivati per il territorio.