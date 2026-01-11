Sky, Bergomi: "Nessuno meritava di perdere. L'Inter è questa: bella, ma anche disattenzioni"

vedi letture

Il Napoli pareggia per 2-2 contro L'Inter nella sfida più attesa della 20esima giornata di Serie A e in generale tra i confronti più sentiti del massimo campionato italiano, essendo le due squadre che si sono giocate tra le altre cose anche l'ultimo Scudetto.

Presente negli studi di Sky Sport per commentare Inter-Napoli, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha così commentato gli sviluppi dell'incontro: "Abbiamo visto una bella partita, sia l'Inter che il Napoli hanno giocato bene e non meritavano di perdere. Questa partita non era decisiva, però potevi prendere un bel vantaggio. Ora arriva la Champions con le sue partite importanti, poi c'è anche un recupero... Non dico che non puoi mai andare in gestione, ma l'Inter è questa: pregi e difetti".

Pro e contro dell'Inter: "Bella da vedere, ma ci sono le disattenzioni sui gol presi, anche, da dover analizzare. Alla fine, per come è andata la partita e per come stava in campo il Napoli, è un buon punto. Nonostante sia andata due volte in vantaggio".