Sky, Boban: “Kvara? E’ finita bene, il Napoli ha incassato e lui lì gioca il suo calcio"

vedi letture

Khivcha Kvaratskhelia è stato artefice di una grande prestazione all'andata dei quarti di finale con il Paris Saint-Germain: colleziona giocate da campione e soprattutto fa l'eurogol che completa la rimonta. Così nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante del Milan Zvonimir Boban ha commentato la situazione:

“Kvara è tornato? Ci sta, s’è sentito non rispettato anche se il Napoli l’ha lanciato e gli ha dato l’occasione di far vedere il suo talento. E’ entrato nel conflitto con il club, ma per fortuna è finita bene per entrambi, il Napoli ha incassato i soldi e non tiene uno scontento, dall’altro lato il Psg è arrivato con un’offerta importantissima per un grande contratto. Il cambio d’ambiente lo rende felice e gli permette di giocare il calcio che sa”.