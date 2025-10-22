Sky, Bonan: “Anche in un’intervista con me, Conte ha continuato a battere sullo stesso tasto”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di ‘Calciomercato l’Originale’: "Il Napoli viveva una grande spinta che era legata alla vittoria dello scudetto e questo gli aveva dato grandi, profonde convinzioni. Io ho ascoltato almeno tre o quattro interviste post partita di Antonio Conte, una di queste c'era anch'io in studio e lui ha continuato a battere sul suo stesso tasto, cioè il fatto che questa squadra avesse bisogno di portare nuovi giocatori proprio per allargare la rosa, rendere la panchina un po' più ricca. Questo ha comportato l'acquisto di nove nuovi giocatori e nove nuovi giocatori in un ambiente come quello di Napoli, una squadra così ambiziosa in questo senso lo dico, sono tanti e quindi c'è bisogno di un po' di tempo.

La Champions League poi è un contesto ancora a parte, dove l'esperienza conta moltissimo, dove conta tanto avere quel tipo di attitudine che ti porta a giocare con la stessa intensità, con gli stessi risultati anche in stadi molto difficili, molto caldi come quello di Eindhoven. Dove peraltro abbiamo anche il precedente dell'anno scorso della Juventus, cioè è una squadra difficile da affrontare, sono molto veloci. Anche in questa circostanza, stranamente così come accadde l'anno scorso, questa è una formazione che si esalta soprattutto nel secondo tempo. Io nel primo tempo il Napoli non l'avevo visto così male, il Napoli aveva giocato una buona partita, aveva pagato degli errori individuali. Nel secondo tempo è completamente uscito di scena ed è venuto fuori il PSV Eindhoven che ha fatto delle giocate davvero in velocità che raramente si vedono nel nostro campionato, raramente, anche da parte delle squadre più importanti”.