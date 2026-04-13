Filardi: "Conte non si discute! Lo terrei a Napoli ancora per molti anni"

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"Non mi riferisco solo alla sua capacità, di raggiungere i risultati .Nelle situazioni difficili certi allenatori si perdono, Conte è lucido e trova rimedi"

L'ex calciatore Massimo Filardi, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Queste le sue parole: “Mai creduto nella possibilità che il Napoli vincesse lo scudetto. Troppo avanti l’Inter, che ha sempre avuto la forza di vincere il titolo. Ora però gli azzurri devono puntare a blindare il secondo posto, sarebbe importante. Bisogna fare attenzione al calo mentale che potrebbe esserci dopo che l’ipotesi scudetto è tramontata. È capitato, ad esempio, al Milan. Ma il Napoli ha Conte che farà di tutto per scongiurarlo.

Il Napoli, per attitudini, ha bisogno di un giocatore come Alisson per dare cambio di passo ed energia alla manovra azzurra. il brasiliano punta l’uomo, muove le difese, calcia. Come era accaduto con Neres a fine 2025 e poi dopo con Vergara, questo Napoli ha bisogno di un calciatore così per dare la scossa. Spero possa giocare sempre sino a fine campionato, uno dei quattro centrocampisti può anche riposare o entrare nel corso della gara”.

Quale futuro per Antonio Conte?

“In ogni caso per me l’allenatore non si discute e lo terrei alla guida del Napoli per molti anni ancora. Non mi riferisco solo alla bravura come allenatore o alla sua capacità, indiscutibile, di raggiungere i risultati. La piazza di Napoli è difficile, ci sono mille pressioni, si vive di calcio ogni giorno, ci sono tante radio e tv che ne parlano quotidianamente. Nelle situazioni difficili certi allenatori si perdono, vanno in confusione, Conte ha dimostrato invece non solo di essere lucido, ma di risolvere le situazioni nell’emergenza, di saper trovare rimedi utili alla squadra. Impagabile e non semplice da trovare altrove”.