Sky, Costacurta: "Conte ha una preoccupazione: il Napoli non regge mentalmente 90', per ora"

L'ex calciatore e oggi opinionista Billy Costacurta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Saturday Night, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sinceramente delle belle notizie. Poi c'è da far crescere un pochino la capacità di essere concentrati fino al 45esimo dei due tempi. Credo che questa sia la preoccupazione di Antonio Conte, perché sia nel primo che nel secondo, dopo una mezz'ora secondo me splendida, sono leggermente calati come mentalità.

Di solito tu cominci intorno alla metà di luglio allenando l'atletismo, il fisico a 90 minuti ad alto livello. Invece la concentrazione totale per 90 minuti non ce l'hai se non nelle partite, e le partite sono molto meno degli allenamenti fisici, quindi secondo me non sono ancora pronti a reggere mentalmente la concentrazione e l'attenzione per 90 minuti. Hojlund? Spalle alla porta fa ancora fatica, però credo che abbia margini di miglioramento. È chiaro che quando affronta poi una squadra che aggredisce così alto come è stata la Fiorentina, lui in qualche maniera viene ancheagevolato perché la corsa in profondità lui ce l'ha".