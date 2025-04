Sky, De Grandis: “Ma Inzaghi cambia vedendo la partita o sono già decisi a tavolino?”

L'Inter si fa rimontare da 0-2 a 2-2 contro il Parma e i cambi di Simone Inzaghi sotto sono argomento di discussione nello studio di 'Sky Calcio Club'.

Questo il pensiero del giornalista Sky Stefano De Grandis: "Prima si cambiava in base a ciò che succedeva in campo. Inzaghi fa dei cambi già scritti a tavolino. Se Dimarco e altri escono sempre al 60’ è perché si è figli dei tempi che cambiano. Prima non accadeva questo. E l’Inter quando cambia fa cambi peggiorativi e perde punti. Senza Calhanoglu fa fatica a gestirla, senza Dimarco non esce più a sinistra ecc, ci sono giocatori che sono chiave nel gioco. Ma va tutto bene, non discuto le scelte, ma mi chiedo i cambi vengono fatti vedendo la partita o il giorno prima? Altrimenti nelle gare poi perdi qualcosa perché la partita a volte non ti permette quella mossa”.